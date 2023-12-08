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Ayvalık'tan Yunanistan'a geçmek isteyen 91 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollardan geçmek isteyen 91 düzensiz göçmen yakalanırken; Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollardan geçmek isteyen 91 düzensiz göçmen yakalanırken; Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bir başka olayda Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-40) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Son olayda ise Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 48 düzensiz göçmen yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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