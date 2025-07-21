Ayvalık'ta Zeytinyağı Tesisinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, akşam saatlerinde bir zeytinyağı paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın 150 Evler Mahallesi'nde bulunan Uğur Sanayi Sitesi'nde henüz sebebi belirlenemeyen yangına, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 arazöz ve 13 personelle müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, maddi hasar oluştu. - BALIKESİR