Ayvalık'ta Zeytinyağı Tesisinde Yangın Çıktı

Ayvalık'ta Zeytinyağı Tesisinde Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir zeytinyağı paketleme tesisinde akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmiyor ve maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, akşam saatlerinde bir zeytinyağı paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın 150 Evler Mahallesi'nde bulunan Uğur Sanayi Sitesi'nde henüz sebebi belirlenemeyen yangına, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 arazöz ve 13 personelle müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, maddi hasar oluştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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