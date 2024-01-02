Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik tarafından geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler Ayvalık'ta İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 38 düzensiz göçmen kurtarırdı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi Yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunanistan Balıkesir Uluslararası İlişkiler Sahil Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title