Ayvalık'ta Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 38 düzensiz göçmen kurtarırdı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi Yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR