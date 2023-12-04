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Ayvalık'ta Yunan unsurlarınca lastik botları patlatılan 69 göçmen kurtarıldı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki ayrı operasyonla yasadışı yollara Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken, Yunan unsurlarınca lastik botları patlatılarak Türk karasularına itilen 47 göçmen kurtarılırken, bir başka operasyonda ise 22 göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen iki ayrı operasyonda toplam 81 göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre,

Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin aynı günde gerçekleştirdikleri ilk operasyonda; Ayvalık açıklarında lastik botla bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen komutanlık bünyesindeki TCSG-905 botu, Yunanistan unsurlarınca botları patlatılarak Türk karasularına geri itilen 36 göçmeni Ege Denizi üzerinden sürüklenirken bulup kurtardı.

Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı ikinci operasyonda ise; ilçenin 22 adasından biri olan Kamış Adası üzerinde bir grup göçmenin bilgisine ulaşıldı.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG-905 ve KB-4305 botları ile Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12) tarafından yapılan çalışmalarla ada üzerindeki 45 göçmen kurtarıldı.

Her iki operasyonda kurtarılan 81 göçmen, Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Burada yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 81 göçmenin, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Midilli Adası Yunanistan Balıkesir Sahil Güvenlik Operasyon 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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