Ayvalık'ta Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na giderken Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı hemen harekete geçerek bölgeye TCSG-905 ve KB-4510 botlarını sevk etti.

Ekipler; Ege Denizi'nde Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 can salı içerisinde aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 45 düzensiz göçmen kurtardı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilmesi bekleniliyor. - BALIKESİR