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Ayvalık'ta Yat Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Ayvalık'ta Yat Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dumanlar yükselmeye başlayan Alesta isimli özel yat alevlere teslim oldu. Yangın, çevredeki esnaf ve vatandaşların müdahalelerine rağmen yat ve kayığın kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahilde alevlere teslim olan yat kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alesta isimli özel yattan bilinmedik bir sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı yat, bir anda alevlere teslim oldu. Yattan sıçrayan alevler, bir kayığın da yanmasına sebep oldu.

Çay bahçesi ve çevre esnaflar, yangın tüpleri ve hortumlarla su sıkarak alevleri söndürmeye çalışsa da yat ve kayıt kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yat tamamen söndürüldü.

Yangın ile ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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