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Ayvalık'ta Yat Yangını: Alesta Kullanılamaz Hale Geldi

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahilde bulunan Alesta isimli yat, bilinmeyen bir sebepten alevlere teslim oldu. Yangın, çevre esnafının müdahalesine rağmen hızla yayıldı ve yat kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ayvalık'ta yat alevlere teslim oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahilde alevlere teslim olan yat kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alesta isimli özel yattan bilinmedik bir sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı yat, bir anda alevlere teslim oldu. Yattan sıçrayan alevler, bir kayığın da yanmasına sebep oldu.

Çay bahçesi ve çevre esnaflar, yangın tüpleri ve hortumlarla su sıkarak alevleri söndürmeye çalışsa da yat ve kayıt kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yat tamamen söndürüldü.

Yangın ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Ayvalık'ta Yat Yangını: Alesta Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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