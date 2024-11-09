Ayvalık'ta Yasadışı Göçmenlerle İki İnsan Kaçakçısı Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 23 düzensiz göçmen ile bu göçmenleri Midilli'ye götürmek isteyen 2 insan kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki KOM ekipleri tarafından 2 ayrı araca yönelik yapılan operasyonda, 23 düzensiz göçmen ile bu göçmenleri Midilli'ye götürmek isteyen 2 insan kaçakçısı yakalandı. Operasyonda ele geçirilen iki araç, sicillerine el konularak yediemin otoparkına çekilirken, yakalanan 2 insan kaçakçısının üstlerinde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 52 bin 600 TL, 60 dolar ve 145 euro paraya el konuldu. Operasyonda yakalana 23 düzensiz göçmen Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne teslim edilirken Ö.A. (42) ve S.K. (28) isimli 2 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı. - BALIKESİR