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Ayvalık'ta yapılan operasyonda binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda 7 bin 194 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi. Şüpheli 5 kişi hakkında tahkikat başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda 7 bin 194 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli 5 kişi hakkına tahkikat başladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Ayvalık Narkotik birimleri tarafından saha bilgisi ve analiz çalışması sonrasında yapılan operasyonda 7 bin 194 adet sentetik ecza hap, 7 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyon ile ilgili 5 kişi hakkında tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Balıkesir Narkotik Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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