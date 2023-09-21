Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bin 80 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 av tüfeği bulundu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Ayvalık ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait ikamet adresi ve eklentilerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda bin 80 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR