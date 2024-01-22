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Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 527 adet sentetik ecza hap ve 5 bin 900 TL ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine sevk edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Ayvalık Narkotik Şubesi birimlerince Ayvalık ilçesinde yapılan operasyonda 527 adet sentetik ecza hap ve suç gelirinden elde edilmiş 5 bin 900 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan A.G., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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