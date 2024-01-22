Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Ayvalık Narkotik Şubesi birimlerince Ayvalık ilçesinde yapılan operasyonda 527 adet sentetik ecza hap ve suç gelirinden elde edilmiş 5 bin 900 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan A.G., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - BALIKESİR