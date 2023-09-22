Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı. Operasyonda, 60 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 99 sentetik uyuşturucu hap ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

İlçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Şüpheli 7 kişinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları yakaladı.

Yapılan aramalarda, 60 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 99 sentetik uyuşturucu hap, esrar öğütme aparatı, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 2 av tüfeği, 4 cep telefonu ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 39 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.