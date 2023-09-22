Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; jandarmanın uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, 7 kişiye yönelik bir operasyonlar gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 7 şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 60 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 99 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet esrar öğütme aparatı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 39 bin 400 lira ele geçirildi.

Olaya karışan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR