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Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 5 bin 543 adet uyuşturucu hap ve 34 bin 650 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Narkotik polis ekiplerinin Ayvalık ilçe merkezinde 'torbacı' olarak da isimlendirilen uyuşturucu satıcıları ve bu kişilere uyuşturucu madde temin eden şahıslara yönelik yapılan yeni bir operasyon daha başarıyla sonuçlandı. Ekiplerin son olarak gerçekleştirdikleri planlı operasyonda yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken; 5 bin 543 adet uyuşturucu hap ve 2.30 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 650 TL ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayvalık'ta uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik operasyonların artarak süreceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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