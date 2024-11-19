Ayvalık'ta Sentetik Uyuşturucu Hap Operasyonu: 2 Tutuklama

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 330 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, konuyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Ayvalık ilçesinde yapılan çalışmada; 330 adet sentetik Hap Ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen K.K(27) tutuklanarak ceza evine gönderildi, Ayrıca uyuşturucu madde ticareti suçundan 17 Yıl 17 Ay kesinleşmiş ceza ile hakkında yakalama kararı olan H.K.(49) yakalanarak ceza evine sevk edildi. - BALIKESİR