Ayvalık'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle döndürdü. Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle yollar göle döndü.
Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış, Ayvalık'ta etkisini gösterdi. Sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle, Sahilkent Mahallesi'nde ise yollar adeta göle döndü. - BALIKESİR