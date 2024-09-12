Ayvalık'ta narkotik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda; 71 gram esrar maddesi, 28 gram toz esrar maddesi, 8 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet 9mm çapında ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet şarjör ve 5 adet fişek, suç gelirinden elde edilen 24 bin 200 TL para, 1 adet esrar öğütme aparatı, led panel iklimlendirme cihazı, çadır ve ekipmanları, bitki takviye ve kimyasal sıvı, ph ölçer, 1 adet klima ve klima motoru, 1 adet vantilatör, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Konuyla ilgili H.A (29) ve S.R.S (26) gözaltına alındı. - BALIKESİR