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Ayvalık'ta Motosiklet Denetimleri Sıklaşıyor

Ayvalık'ta Motosiklet Denetimleri Sıklaşıyor
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kask takmayan ve eksik evrakla motosiklet kullanan sürücülere yönelik kapsamlı trafik denetimleri artırıldı. Denetimler, can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yılbaşı öncesinde sürecek.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği bünyesindeki ekipler, eksik evrakları olan veya kask takmadan motosiklet kullanan sürücülere yönelik geniş kapsamlı bir denetleme programıyla uygulamalarını sıklaştırıldı.

Olabilecek trafik kazalarında yaralanma ve ölüm olaylarının önüne geçebilmeye yönelik sıklaştırılan kontrollerde motosiklet kullanan sürücülere göz açtırılmıyor.

Yaklaşan yılbaşı öncesi ve kış dönemi süresince devam edeceği öğrenilen denetimlerde, özellikle kask kullanmayan motosiklet sürücülerine asla geçit verilmeyeceği bildirildi.

Kask kullanılmasının zorunlu tutulmasının yanı sıra, aşırı sürat yapan, ehliyetsiz motosiklet sürücüleriyle, tescilsiz motosikletlerin trafikten men edilmesine yönelik denetimler; ilçe genelinde trafiğin en yoğun olduğu noktalarla, mahalle aralarında ve belirlenen bölgelerde gerçekleştiriliyor.

Kasksız ya da kurallara uygun motosiklet kullanmayan sürücülerin hiç beklemedikleri anda karşılarına çıkan trafik ekipleri, kurallara aykırı hareket eden motosiklet sürücüleri için yasal işlemler yapıyor.

Motosiklet sürücülerinin can ve mal güvenlikleri açısından olumsuz etkilenmemelerini hedefleyen denetimler sırasında vatandaşların trafik konusunda bilgilendirmeleri de sağlanıyor. Yürütülen çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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