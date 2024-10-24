Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta MetruK Evlerde Yangın Paniği

Ayvalık'ta MetruK Evlerde Yangın Paniği
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki metruk evlerde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Rüzgar nedeniyle hızla büyüyen alevler, itfaiye ekipleri tarafından 45 dakikalık müdahale ile kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bitişik nizamdaki iki metruk evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Fethiye Mahallesi sınırları içerisindeki Fethiye Caddesi 9033 sokakta bulunan 12 ve 32 nolu boş binalarda yangın çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

İçinde kimsenin yaşamadığı bitişik nizamdaki her iki binadaki yangın nedeniyle, sokak aydınlatma direklerine ait kabloların da tutuşması nedeniyle oluşan arklar adeta geceyi aydınlattı.

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 4 arasöz ve kalabalık bir ekiple yapılan yaklaşık 45 dakikalık müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının iki metruk bina ile bitişik durumda olan evlere sıçramasından endişeli olan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Güvenlik İtfaiye Ayvalık 3-sayfa Yaşam

4 yıl sonra bir ilk! Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

 TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi

32 hain yuvası imha edildi
TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef bu akşam var mı? 24 Ekim Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? Ümit Özdağ kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ biyografisi! Ayın evreleri Google'da Doodle oldu! 24 Ekim Ayın evreleri Google'da neden doodle oldu? Okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okul var mı? ATV CANLI İZLE 24 Ekim | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… 24 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Fethullah Gülen'in cenaze töreni ne zaman? FETÖ elebaşı Gülen nereye gömülecek? Resmi Gazete bugün (24 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Google Doodle Maanfasen'i Kutladı maanfasen Doodle Ekranına Taşındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.