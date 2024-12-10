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Ayvalık'ta Kurye Kılığına Giren Polis, Firari Hükümlüyü Yakaladı

Ayvalık'ta Kurye Kılığına Giren Polis, Firari Hükümlüyü Yakaladı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis, kasten öldürme suçundan aranan bir hükümlüyü yakalamak için kurye kılığına girdi. 25 yıl hapis cezası bulunan İ.K., yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde firari hükümlüyü yakalamak için polis kurye kılığına girerek operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince; Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosunca kasten öldürme, Foça 1.Asliye Ceza Mahkemesince hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 25 yıl hapis cezası bulunan İ. K. (1969) saklandığı bilgisi alındı. Bunun üzerine polis ekipleri kurye kılığına girilerek firari hükümlüyü yapılan operasyon sonucu yakaladı. Adreste yapılan aramada 1 adet 7,65 tabanca ele geçirildi. .İ.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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