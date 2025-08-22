Ayvalık'ta Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçede kaçak tütün ve sigara satışı yapan bir kişinin işyeri ve ikametine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri yaptıkları operasyonda, 210 paket bandrolsüz gümrük kaçağı ısıtılmış tütün kartuşu, 10 adet elektronik sigara, 45 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 121 paket gümrük kaçağı sigara, 225 adet gümrük kaçağı puro, 261 paket gümrük kaçağı tütün sarma kağıdı ve 47 paket gümrük kaçağı sigara filtresi ele geçirdi.

Operasyon sonrasında C.K . İsimli kişiye 5607 sayılı kanun çerçevesinde işlem yapıldığı öğrenildi. - BALIKESİR