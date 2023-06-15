Ayvalık'ta kaçak silah ve uyuşturucuya geçit yok

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 10 tabanca ve 8 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 10 tabanca ve 8 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık ilçesinde silah mühimmat ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 10 adet tabanca ve 8 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlemlere başlandı. - BALIKESİR