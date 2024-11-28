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Ayvalık'ta İnsan Kaçakçıları ve Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık'ta İnsan Kaçakçıları ve Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a göçmen götürmeye çalışan 3 insan kaçakçısı ile 1 Suriye uyruklu düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda 2 araç, 1 şişme bot ve 4 pompa ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen götürmek isteyen 3 insan kaçakçısı ile 1 Suriye uyruklu düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan planlı istihbari çalışmalar sonucunda Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde iki panelvan araç takibe alındı

Jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda, 3 insan kaçakçısı ve 1 Suriyeli düzensiz göçmen yakalanırken, 2 araç ve 1 şişme bot ile 4 pompaya el konuldu.

Yakalanan Suriyeli göçmen Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderilirken, operasyonda yakalanan 3 insan taciri ise gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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