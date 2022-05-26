Ayvalık'ta faili meçhul cinayeti jandarma aydınlattı - Haberler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan ve yalnız yaşayan Hasan Bedri Salepçi isimli şahıs bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi Kumlubahçe mevkiinde hayvancılık yapan 67 yaşındaki Hasan Bedri Salepçi, ağılının bahçesinde ölü bulundu.

Sırtından bıçaklandığı anlaşılan ve Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen talihsiz adamın cesedi ve olay yeri çevresinde ayrıntılı araştırmalar yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, cinayetin sır perdesini kısa sürede aralayarak faili yakaladı.

Kumlubahçe mevkiinde "Sütçü Hasan" olarak tanınan Salepçi'nin olay gecesi, bir şahısla alkol alırken aralarında çıkan tartışmanın ardından bıçaklanarak öl dürüldüğü anlaşıldı.

Cinayetin ardından 4 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri, yaptıkları soruşturmaların ardından kaçak durumdaki 22 yaşındaki H.A'nın peşine düştü.

Kısa bir araştırmanın ardından H.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada cinayet zanlısı H.A, suçunu itiraf etti.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa