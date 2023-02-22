Ayvalık'ta ev yangını 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, üç katlı bir binanın ilk katında sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, üç katlı bir binanın ilk katında sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova'da, Şehir Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi karşısında bulunan üç katlı binada yangın çıktı. Elektrik kaçağından çıktığı iddia edilen yangın sırasında evin sahibi Nazike Yılmaz'ın İzmir'de bulunduğu öğrenildi. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Zabıta, jandarma ve 112 Acil Yardım ekiplerinin hazır bulunduğu yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili inceleme sürüyor. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ömer Halisdemir Balıkesir İzmir 3. Sayfa Haberler

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