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Ayvalık'ta Düzensiz Göçmenlere Kurtarma Operasyonu

Ayvalık'ta Düzensiz Göçmenlere Kurtarma Operasyonu
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'a geçmeye çalışan 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak insani yardımlarla desteklendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 16'ı çocuk, 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir göçmen botunun motor arızası nedeniyle Ege Denizi'nde sürüklendiği ve şişme bot içerisindeki göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Bölgeye gönderilen KB-115 isimli Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan 31 göçmen Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler, resmi işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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