Ayvalık'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 8 Göçmen ve 2 Organizör Yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 8 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Operasyonda, suç işlemekte kullanılan araçlar ve 18 bin TL'ye el konuldu.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 8 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık ilçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM birimi ekiplerince Ayvalık ilçesinde durdurulan 2 araçta, ilçenin kıyı şeridini kullanarak yasa dışı yollarla Midilli'ye gitmek isteyen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonda, göçmenlerle birlikte İ.A (39) ve M.D. (27) gözaltına alındı. 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Göçmenlerin bulunduğu iki araç ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin TL'ye de el konuldu. - BALIKESİR