Ayvalık'ta Dere Taşkınları Sonrası Hasar Tespit ve Su Tahliye Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen dere taşkınları sonrasında yaşanan su baskınlarında hasar tespit ve su tahliye çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Telli Kavak mevkiinde, Nikita Deresi'nin taşması nedeniyle meydana gelen su baskınları sonrasında bölgede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, AFAD, Karayolları ekipleri, polis ve jandarma ekipleri bölgede hızlı bir çalışma başlattı. Ekipler bir yanda su tahliye çalışması gerçekleştirirken, bir yanda da su baskınına uğrayan zeytinyağı fabrikaları, iş yerleri ve konutlarda hasar tespit çalışmalarına başlanıldı. - BALIKESİR