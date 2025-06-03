Ayvalık'ta Cennet Tepesi'nde Orman Yangını Kontrol Altında

Ayvalık'ta Cennet Tepesi'nde Orman Yangını Kontrol Altında
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cennet Tepesi olarak bilinen alanda çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 çam ağacının yandığı belirtildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cennet Tepesi olarak bilinen bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sularında Cennet Tepesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ve orman ekipleri gönderildi. Ekiplerin çok kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 50 civarında çam ağacının yandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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