Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta 48 göçmen yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 göçmen yakalandı. Göçmenler Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi ve yasal işlemler başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-61 ekipleri, Midilli Adası'na doğru gitmekte olan lastik botu durdurarak, içindeki Afganistan uyruklu 48 göçmeni yakaladı.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenler Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Burada insani yardımlarda bulunan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

48 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Midilli Adası Yunanistan Balıkesir Sahil Güvenlik 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 2 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Hatayspor - Antalyaspor maç özeti! (VİDEO) Hatayspor - Antalyaspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? MasterChef Tolga hasta mı, Tolga'nın hastalığı ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title