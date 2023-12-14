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Ayvalık'ta 44 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollardan geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollardan geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (TCSG-8, KB-115) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Durdurulan bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Midilli Adası Yunanistan Balıkesir Sahil Güvenlik Göçmenler 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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