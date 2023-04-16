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Ayvalık'ta 38 göçmen kurtarıldı

Ayvalık'ta 38 göçmen kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Maden Adası üzerinde bir grup göçmenin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik hemen harekete geçti.

Adaya bir bot ve Sahil Güvenlik Dalış Timi gönderilerek, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Midilli Adası Yunanistan Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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