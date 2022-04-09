Ayvalık'ta 33 göçmen kurtarıldı - Haberler

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Ayvalık'ta 33 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ayvalık'ta 33 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 göçmen kurtarıldı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen sığınmacılara giyecek, yiyecek, içecek, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta 33 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, 3. Sayfa, Haberler

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