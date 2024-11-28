Ayvalık'ta 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan'a geçmek isteyen 12'si çocuk 28 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasadışı yollarla geçmek isteyen 12'si çocuk 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-20) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 12'si çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 28 düzensiz göçmen karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkilerine teslim edildi. - BALIKESİR