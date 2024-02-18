Ayvalık'ta 27'si çocuk 68 göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 68 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderilmesi bekleniyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 27'si çocuk 68 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 68 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonla yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD - 12) iki ayrı lastik botla farklı saatlerde iki ayrı göçmen grubun Ayvalık açıklarında hareket halinde olduğunu tespit etti.
Hemen harekete geçen KB-4510 ve TCSG-8 Sahil Güvenlik botları 68 göçmeni ele geçirdi. 27'si çocuk olan göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.
Haklarında yasal işlemler başlatılan göçmenlerin, Balıkesir İL Göç İdaresi'ne gönderilmesi bekleniyor. - BALIKESİR