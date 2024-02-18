Ayvalık'ta 27'si çocuk 68 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 27'si çocuk 68 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 68 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonla yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD - 12) iki ayrı lastik botla farklı saatlerde iki ayrı göçmen grubun Ayvalık açıklarında hareket halinde olduğunu tespit etti.

Hemen harekete geçen KB-4510 ve TCSG-8 Sahil Güvenlik botları 68 göçmeni ele geçirdi. 27'si çocuk olan göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Haklarında yasal işlemler başlatılan göçmenlerin, Balıkesir İL Göç İdaresi'ne gönderilmesi bekleniyor. - BALIKESİR