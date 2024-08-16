Ayvalık'ta 27'si çocuk 64 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen ve tehlike atlatan 27'si çocuk 64 gözmen kurtarıldı.

Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu, lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-8, KB-4510) tarafından lastik bot içerisindeki 12'si çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. İkinci olayda ise Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve denizde sürüklenen 15'i çocuk 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu (KB-111) tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 64 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Ayvalık'ta karaya çıkarıldı. - BALIKESİR