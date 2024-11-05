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Ayvalık'ta 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık'ta 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 12'si çocuk olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Göçmenlere insani yardımlar yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 12'si çocuk toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi.

Hemen görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak, içerisindeki göçmenler ele geçirildi.

Yakalan göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapılmasının ardından, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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