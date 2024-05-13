Ayvalık'ta 22 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçmek isteyen 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçmek isteyen 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu KB-111 tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - BALIKESİR