Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatör zanlısı yakalandı. Göçmenlere insani yardımlar yapıldı ve yasal işlemler başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatör zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi sınırları içerisinde Şirinkent mevkii kumsalında görev yapan Sahil Güvenlik Destek Timi Midili Adası'na gitmek için hazırlık yapan 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatörü yakaladı. Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek gibi insani yardımlarda bulunuldu. Yasal işlemleri başlatılan 16 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

Göçmenleri Midilli Adası'na götürebilmek için para karşılığında yardımcı olduğu öne sürülen organizatör zanlısı hakkında ise tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Midilli Adası Yunanistan Balıkesir Göçmen Sahil Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title