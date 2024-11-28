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Ayvalık Açıklarında Türk Karasularına İtirilen 35 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ayvalık Açıklarında Türk Karasularına İtirilen 35 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 8'i çocuk 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Göçmenler, karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 8'i çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 8'i çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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