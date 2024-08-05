Ayvalık açıklarında sürüklenen lastik botta 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sürüklenen lastik botta 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından lastik bot içerisindeki 10'u çocuk, 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. - BALIKESİR