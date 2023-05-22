Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ayvalık açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde üç ayrı olayda toplam 72 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde üç ayrı olayda toplam 72 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik botu TCSG-28'daki ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye iki Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Sahil Güvenlik botları TCSG-8 ve KB-4510'daki görevliler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Son olayda ise Ayvalık açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye kontrol botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu KB-4510 tarafından lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak, işlemleri yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir Seçim Sonuçları
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Balıkesir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title