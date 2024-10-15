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Ayvalık Açıklarında 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık Açıklarında 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 20'si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 20'si çocuk 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasadışı yollardan geçmeye çalışan hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 20'si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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