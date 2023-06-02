Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçmek isteyen 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik helikopteri tarafından tespit edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçmek isteyen 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik helikopteri tarafından tespit edildi. Kaçak göçmenler, deniz unsurları tarafından durdurularak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta görevli Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-512) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Balıkesir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title