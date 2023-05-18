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Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarılmıştır

Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarılmıştır

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak Göç İdaresi yetkililerine işlemlerinin yapılması için teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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