Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 19 Düzensiz Göçmen Türkiye Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 19 Düzensiz Göçmen Türkiye Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Alibey (Cunda) Adası'na getirilerek karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenlere insani yardım yapıldı. Düzensiz Göçmenler daha sonra Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Balıkesir Göçmen 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.