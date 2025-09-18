Ayvalık Açıklarında 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botlarınca durdurulan bottaki 8'i çocuk 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. - BALIKESİR