Haberler

Ayvalık Açıklarında 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık Açıklarında 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botlarınca durdurulan bottaki 8'i çocuk 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Karsu'dan annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı

Ünlü isimden annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Neyse ki polisler suçüstü yakaladı

Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Polisler suçüstü yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.