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Ayvacık'ta şüpheli ölüm

Ayvacık'ta şüpheli ölüm

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyündeki arazide 1 kişinin cansız bedeni bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyündeki arazide 1 kişinin cansız bedeni bulundu.

Naldöken köyünde bir kişinin cansız bedenini bulan köylüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri köyde yaşayan R.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaşanan şüpheli ölüm sonrası da soruşturma başlatırken, R.Ö'nün cenazesi ise Çanakkale Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

R.Ö'nün kendi av tüfeğiyle intihar ettiği üzerinde durulduğu belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Jandarma 3. Sayfa Haberler

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