Ayvacık'ta 36 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 18'i çocuk olmak üzere toplam 36 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları 'KB-119' ve 'KB-20' tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 18'i çocuk olmak üzere toplam 36 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE