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Ayvacık açıklarında 52 kaçak göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Ayvacık açıklarında 52 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden 'TCSG-28' Sahil Güvenlik botu hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Afganistan Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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